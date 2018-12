Vittorio Veneto, Comune a misura di bici

Via Grazioli

VITTORIO VENETO - L’ultima riunione della giunta comunale ha visto l’approvazione di un pacchetto di interventi nel comparto delle opere pubbliche. Sono stati infatti approvati tre importanti progetti - per un importo complessivo di circa 425.000 euro - che, come spiegano il sindaco Roberto Tonon e l’assessore Alessandro Turchetto, «sono destinati a riqualificare e a mettere in sicurezza alcuni punti nodali della viabilità cittadina, completando così il programma di lavori che l’Amministrazione si era prefissata al momento del suo insediamento»

Il mandato che la giunta Tonon si è dato contemplava infatti anche la riqualificazione degli spazi pubblici, puntando sulla rivitalizzazione urbanistica ed edilizia delle piazze. Ma quali sono gli interventi previsti? Il primo si inserisce in un più ampio programma di lavori che riguardano le aree centrali di San Giacomo di Veglia e che fanno seguito ad altre opere eseguite presso i giardini di Piazza Fiume le quali hanno comportato anche il restauro del monumento dedicato alla Grande Guerra. Ora si interverrà lungo il lato ovest della piazza e lungo Viale Caviglia fino a Via del Cimitero con la costruzione di un percorso destinato a rendere privo di rischi il transito ciclo-pedonale. L’operazione avrà un costo di 156.000 euro e vedrà anche l’esecuzione di lavori, sempre in Piazza Fiume e relativi prevalentemente al tracciamento degli stalli di parcheggio, che interesseranno lo spazio di proprietà della Parrocchia, compreso tra la canonica e la chiesa, che il Comune ha recentemente acquisto in comodato d’uso.

Il secondo intervento approvato rientra invece nel progetto di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo tutta via Grazioli, in continuità con il già esistente percorso che conduce al casello sud dell’A27, dove in passato si sono verificati gravi incidenti stradali. La Giunta ha dunque approvato il progetto esecutivo, per un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale, che prevede interventi per un costo totale di 109.668,80 euro. «L’analogo tratto verso Cozzuolo - spiegano Tonon e Turchetto - è già in fase di avanzata realizzazione. Con i lavori previsti da questo nuovo progetto, i pedoni e i ciclisti potranno così spostarsi lungo un percorso sicuro da Cozzuolo fino all’ingresso di Ceneda».

Via Galilei

Il terzo ed ultimo intervento, molto atteso dalla cittadinanza, prevede la riqualificazione del controviale ovest di via Galilei. Con il suo completamento verranno ripiantumate le alberature - che andranno a sostituire quelle, molto deteriorate, ora esistenti - rifatte le cordonate, il marciapiede e l’illuminazione pubblica. Il progetto comporterà un investimento di 160.000 euro. «Si tratta - concludono Tonon e Turchetto - di interventi che miglioreranno il volto della nostra città, rendendo più sicuri importanti tratti del suo sistema viario».