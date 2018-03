Vittorio Veneto comune ciclabile, è scontro aperto: "Insinuazioni gratuite e affermazioni fuorvianti"

VITTORIO VENETO - L’assessore Giuseppe Costa replica alle recenti affermazioni del consigliere Matteo Saracino riguardanti l’ingresso della città di Vittorio Veneto nel novero dei 69 comuni che hanno ottenuto la Bandiera Gialla della Ciclabilità Italiana, riconoscimento promosso dalla FIAB, la Federazione Amici della Bicicletta.

“Quando il consigliere Saracino sostiene - in riferimento al nostro comune - che ''abbiamo pagato per iscriverci, non ci hanno scelto'' quale città idonea ad ottenere la Bandiera Gialla della Ciclabilità Italiana, mette in mostra una scarsa conoscenza dei fatti o - quantomeno - una certa ingenuità motivata dal desiderio di conquistare un minimo di visibilità sui media”.

“L' amministrazione - prosegue Costa - ha versato una quota di iscrizione affinché il territorio comunale venisse valutato sotto il profilo di una mobilità sempre più sostenibile secondo criteri validati dalla Facoltà di Economia Ambientale della Luiss di Roma. La valutazione si è conclusa con il riconoscimento di due bike-smile.

L'attività di valutazione ha sempre un costo che viene compensato con la quota di iscrizione. Forse il consigliere pensa che le valutazioni di qualità che i vari organismi certificatori emettono nei confronti di aziende private o pubbliche siano rese gratuitamente; oppure, sapendo che ci sono dei costi, ritiene che questi siano finalizzati a "comperare" un giudizio positivo.

Ma non è così. La partecipazione a qualsiasi gara o concorso richiede il versamento di una quota di iscrizione a prescindere dal risultato finale. Quando non si hanno contenuti positivi da proporre, si ricorre a insinuazioni gratuite e affermazioni fuorvianti”.