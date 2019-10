Vittorio Veneto, chiude un altro passaggio a livello: quello di via Martel rimane aperto

VITTORIO VENETO - Chiusura di un passaggio a livello in zona industriale, al confine tra il territorio vittoriese e coneglianese, al posto di quello di via Martel. Si ragiona su un’alternativa. E a metà ottobre, con un incontro tra i Comuni di Vittorio Veneto, di Conegliano e Rete Ferroviaria Italiana, la possibilità potrebbe essere ufficializzata.

«Nei prossimi giorni – annuncia il sindaco Antonio Miatto – definiremo la sopravvivenza, e spero definitivamente, del passaggio a livello di via Martel. Si è infatti fatta strada un’ulteriore opzione che ci permetterebbe di mantenere aperto questo passaggio a livello, a fronte della chiusura di un altro». L’altro si trova a sud della zona industriale. E potrebbe trattarsi del passaggio a livello di via Deganutti o di quello poco più a sud di via Calderara, in territorio coneglianese. «Stiamo giostrandoci con Conegliano – prosegue il sindaco Miatto – visto che nella zona sud dell’area industriale ci sono in successione quattro passaggi a livello, concentrati in territorio coneglianese. Ecco che l’opzione prevede la chiusura di uno di questi in sostituzione di via Martel. Ma per questo dobbiamo pattuire un po’ di cose con Conegliano e Rfi».

L’incontro, salvo imprevisti, si terrà il 16 ottobre. E solo allora arriverà l’annuncio ufficiale dal sindaco che, fin dal suo insediamento, è stato impegnato ad impedire la chiusura del passaggio a livello in via Martel per il quale transitano ogni giorno, in media, 1.822 auto. Parallelamente sarà anche studiata la realizzazione di un sottopasso in via Cal Larga, sempre in zona industriale ma in territorio vittoriese e a ridosso dell’eco-centro Savno, così da poter chiudere un altro passaggio a livello e risolvere anche le lunghe code che si registrano ogni volta che qui le sbarre si abbassano.