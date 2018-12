Vittorio Veneto, chiude la cartoleria "M2" al Quadrilatero

VITTORIO VENETO - Chiude la cartoleria del Quadrilatero, in centro. “Cartoleria e peluches M2”, gestito da Isabella Manchi, cessa infatti l’attività entro fine anno. Sulla vetrina si legge il cartello “Fuori tutto”, che comunica sconti per la vendita promozionale: poi, entro il 31 del mese, l’attività chiuderà.

Non è però la crisi a costringere ad abbassare le serrande, ma una scelta di vita e di famiglia. Isabella ha infatti scelto di stare accanto al marito, che è in pensione, e “di godersi il futuro con serenità”. Certo, “oggi non si lavora più come qualche anno fa, perché si preferisce andare nei supermercati. I tempi non sono certo favorevoli per le attività commerciali”, fanno sapere dalla cartoleria.

“E’ un peccato comunque, perché si perde un’attività proprio in centro città”, continuano dal negozio. Ci sono alcuni contatti per cedere l’attività, ma qualunque sia l’esito delle trattative, la cartoleria in Galleria Concordia chiuderà entro fine 2018. Isabella ha quindi colto l’occasione “per ringraziare e salutare quanti hanno creduto in me in questi anni”.