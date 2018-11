Vittorio Veneto, è (quasi) fatta per la festa di Capodanno in centro: "Ci sarà una grande sorpresa"

VITTORIO VENETO - E’ (quasi) fatta per la festa di Capodanno in centro. Lo conferma Michele Toffoli, guida dell’associazione “Su la testa Vittorio Veneto”: “All’80% si fa, sono molto fiducioso. Ci sarà una grande sorpresa”. Non si conoscono però ancora i dettagli dell’evento: dovrebbe comunque tenersi di fronte al municipio, tra la piazza e i giardini. Cresce intanto l’entusiasmo per il villaggio di Natale di Piazza del Popolo, per la pista di pattinaggio e per tutte le iniziative relative al periodo natalizio.

L’adesione dei commercianti – rende noto Toffoli – è arrivata al 90%. “Voglio ringraziare tutte le associazioni che stanno organizzando il Natale e tutti gli esercenti – continua il commerciante -, sono contento che tutti ci credano”.

Chi contribuisce alla realizzazione dell’evento, quest’anno, potrà affiggere un manifesto con la scritta “sponsor” nella propria attività: “Vorrei che la gente vedesse chi ha contribuito e chi non lo ha fatto”, dichiara Toffoli. Per quanto riguarda i costi, tutte le iniziative organizzate fino ad ora sono coperte finanziariamente. “Non andremo a batter cassa a nessuno a gennaio”, puntualizza l’organizzatore.

Le casette del villaggio di Natale sono andate “a ruba”, nel senso che sono state già tutte prenotate. Gli organizzatori hanno dovuto addirittura dire qualche “no”, perché erano già andate esaurite. Intanto importanti nomi a livello nazionale, come Trudi, Gola, Jolly pastelli e Lisciani hanno voluto dare il loro contributo con del materiale che verrà distribuito o dato in premio durante il Natale, per importi davvero importanti. Il gadget del Natale vittoriese sarà invece una tazza serigrafata.