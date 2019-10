I vittoriesi entrano gratis al Museo della Battaglia

VITTORIO VENETO - Entrata gratis al Museo della Battaglia per tutti i vittoriesi. Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Antonio Miatto, che si è riunita giovedì pomeriggio: una scelta confermata in mattinata dall’assessore alla cultura Antonella Uliana, che ha definito l’iniziativa “una cosa bellissima”.

Oltre all’entrata gratis al museo di Ceneda, la giunta ha optato per rendere gratuito, per le scolaresche, l’ingresso a tutti i musei della città. Iniziative, queste, per far riprendere l’ottimo flusso di visitatori registrato durante l’anno del Centenario.