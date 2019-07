Vittoriese e coneglianese le zone più flagellate dalla grandinata, tetti scoperchiati e danni per migliaia di euro

COLLE UMBERTO - Le zone del coneglianese e del vittoriese flagellate dal maltempo di sabato sera. Sono le aree più colpite dal nubifragio e dalla grandinata abbattutisi a partire dalle 19, che hanno causato seri danni a case, fabbriche, attività e coltivazioni.

A risentire dei chicchi di grandine, in molti casi grandi come palline da tennis, sono stati soprattutto i tetti delle case e le coperture delle aziende. I vigili del fuoco, ieri sera, erano ancora al lavoro per coprire i tetti delle abitazioni e delle fabbriche: il caso più impegnativo a Colle Umberto, dove si è dovuto procedere alla sistemazione di una copertura di 2000 metri quadri, in un’azienda di via del Lavoro.

Colle Umberto, insieme a San Fior e Godega di Sant’Urbano, è stato il comune che ha riportato i danni più seri a causa della grandine. Nel vittoriese sono stati più di una decina gli interventi dei vigili del fuoco, intervenuti per sistemare i teloni sui tetti tra le zone di Colle Umberto,Vittorio Veneto e Cordignano.