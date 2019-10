Viticoltura in Veneto, la Regione mette a bando 5milioni e 700mila euro

L’assegno del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per i produttori veneti per il prossimo biennio vale 5,7 milioni di euro: contributi in conto capitale che la Giunta regionale del Veneto ha inteso mettere velocemente a bando, su proposta dell’assessore Pan, con due linee di finanziamento, una dedicata alle aziende agricole vitivinicole (2,85 milioni di euro), e una di pari importo per le imprese di trasformazione e commercializzazione.

“Si tratta di contributi fino al 40 per cento delle spese sostenute – dichiara Pan – finalizzate a migliorare la competitività delle aziende venete, in tutta la filiera vitivinicola. La quota veneta del Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo è certa fino al 2020; per gli anni a venire, invece, non sappiamo a quanto ammonteranno le future dotazioni comunitarie. Ragion per cui la Regione ha scelto di velocizzare i bandi e di incentivare le imprese ad utilizzare subito le risorse disponibili”.

Il termine di scadenza per le domande è fissato infatti al 15 novembre, la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il 31 marzo 2021. Saranno incentivati, con un punteggio premiale, le imprese condotte da giovani imprenditori under 40, insediate da meno di 5 anni, e gli investimenti che aiutino il risparmio energetico e l’efficienza energetica globale.