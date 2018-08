"La vita ci dà brutte cose", il post su Facebook della donna assassinata dal marito

"La vita ci dà brutte cose, ma si tira avanti" aveva scritto un anno fa Maila Beccarello, la donna 37enne uccisa stamane a botte dal marito a Cavarzere, nella sua pagina Facebook rispondendo ad una amica. Molte delle foto pubblicate la ritraggono in compagnia di cani, a cui era particolarmente affezionata.

Secondo quanto si è appreso, la donna non aveva mai espresso in passato con le forze dell'ordine timori sulla sua incolumità personale in relazione al rapporto col marito Natalino Boscolo Zemello.

Questo si trovava agli arresti domiciliari dal 20 luglio 2017. Aveva patteggiato una pena ad un anno e 8 mesi perchè, secondo le accuse, si sarebbe presentato con un'arma, forse giocattolo, per estorcere denaro a un conoscente. Boscolo Zemello, ex pescatore, aveva preteso la somma come risarcimento per un tentativo di investimento subito con un furgone a cui aveva partecipato, a suo dire, anche la vittima della tentata estorsione.

Boscolo Zemello si trova attualmente nella caserma dei Carabinieri di Chioggia. Nel frattempo i militari stanno ultimando i rilievi sul luogo del delitto. In più parti della casa sono state trovate estese tracce di sangue, a conferma che la donna ha cercato inutilmente di scappare dal suo assalitore.