“Ognuno di noi è uno spettatore unico e vive l’esperienza di un film con molte differenze”

Agnès Varda

I francesi lo definirebbero un film jubilatoire, che mette allegria e gioia. Noi italiani possiamo aggiungere radioso, etereo, brioso, esultante. Perché Visages Villages, che la Cineteca di Bologna ha meritoriamente distribuito in Italia dopo gli applausi ricevuti a Cannes (e la nomination agli Oscar), non è solo un film, un bel film, ma anche una specie di esperienza totale, psicologica e mentale, capace di trasmetterti quella gioia e quell’allegria che animano il film e i loro due autori e interpreti, la regista Agnès Varda e il fotografo JR.

La trama è riassunta perfettamente nel titolo: volti e villaggi. Curiosi l’uno dell’altra, JR e Agnès Varda hanno deciso di mettersi in viaggio per la Francia e cercare persone e situazioni da riprendere e fotografare con la tecnica che ha reso celebre il fotografo franco-tunisino: riproduzioni ingigantite di uomini e donne da incollare sui muri.

Una pratica che JR ha sperimentato in giro per il mondo, anche in Italia a Napoli sui marciapiedi della passeggiata a mare, ma che con gli interventi della Varda guadagna un più di senso, perché iscritto in una più coerente riflessione sul rapporto tra l’immagine e la sua fruizione, tra la persona e l’ambiente, tra l’arte e i luoghi dove può essere esposta.

Oltre che un più di divertimento, visto che il senso più profondo del film va cercato proprio nel legame che unisce due persone così distanti e che le fa vicendevolmente reagire. Perché quello che è il «tradizionale» percorso dell’arte contemporanea, preoccupata di rompere i confini della fruizione «esponendo» le proprie opere dove non ti aspetti di vederle e coinvolgendo in maniera sempre più diretta il pubblico così da abbattere le barriere tra oggetto e fruitori, diventa in Visages Villages qualcosa di diverso e, appunto di, jubilatoire.

Paolo Mereghetti

Estratti da un'intervista con Agnès Varda Villages, Visages è un documentario, un film di finzione o semplicemente film? Per me è un vero documentario realizzato da sociologi di buon umore. La genesi del progetto? È stato realizzato da due persone a quattro mani fin dalle intenzioni, dalle azioni, dalle scelte e dalle parole.

Avevamo, pur con motivazioni diverse e in età diverse, lo stesso scopo. Il progetto di JR è Inside Out, cioè invita le persone nel suo camion magico a posare e a farsi fotografare e poi queste foto possono essere ritagliate, incollate, portate a casa oppure appese a un muro, ma è una proposta che JR fa alle persone per guardarsi e per farsi guardare. E l’idea del viaggio? Si accompagnava molto bene al desiderio di scoprire le realtà dei piccoli villaggi attraverso la Francia proprio perché per noi l’importante era andare incontro a persone comuni, anonime che non hanno alcun potere e che sono immerse nel loro ambiente, nelle loro realtà. E poi l’idea di illuminarli, di dare loro la parola, di ascoltarli e di ingigantirli con le fotografie.