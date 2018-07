Violenza sulle donne, in Veneto nasce un gruppo per educare gli uomini

Le donne maltrattate in famiglia si proteggono anche sostenendo l'uomo violento che intende cambiare atteggiamento. Per questo motivo nasce a Venezia un nuovo e innovativo servizio, pensato proprio per gli uomini che devono e vogliono porre fine ai propri atteggiamenti aggressivi nei confronti delle partner.

Il nuovo polo accogliente per queste persone con problemi di violenza familiare si chiama "Gruppo Responsabilità Uomini" (Gru). Sarà operativo in area provinciale, con un duplice livello di intervento. Opererà infatti in primo luogo come sportello di accoglienza rivolto agli uomini maltrattanti, attivo da settembre, con sede a Mestre, in terraferma.

Nello stesso tempo il Gru si propone e sta già operando come uno spazio di confronto, ricerca e riflessione "al maschile" sulle ragioni della violenza, per il coordinamento dei servizi socio-sanitari, delle associazioni, del mondo della ricerca e della cittadinanza, promuovendo eventi e percorsi culturali di emancipazione maschile dalla logica della violenza. Il "Gruppo Responsabilità Uomini" nasce dalla collaborazione tra l'Ulss 3 Serenissima, il Comune di Noale e Cooperativa Iside.