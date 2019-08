Violenza sessuale continuata su due nipoti minorenni, espulso dall'Italia

TREVISO – Un 40enne del Burkina Faso è stato accompagnato presso il Centro Permanenza per il Rimpatrio di Roma da personale della Questura di Treviso in attesa di essere rimpatriato in esecuzione di un provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto di Treviso.

Il cittadino straniero nel 2015 era stato condannato dal Tribunale di Treviso alla pena di cinque anni di reclusione per essere stato giudicato colpevole del reato di violenza sessuale continuata ai danni delle due nipoti minorenni.

L’Ufficio Immigrazione aveva quindi revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui lo stesso era titolare ed il 40enne aveva deciso di presentare, per opporsi al provvedimento, di presentare ricorso al Tar del Veneto, che lo ha respinto. L’interessato aveva quindi richiesto al Tribunale per i Minorenni la speciale autorizzazione a permanere in Italia, che è stata pure questa negata. Si è arrivati quindi all’espulsione di questi giorni.