Violento frontale, auto finisce contro il capitello: un ferito

VITTORIO VENETO – Incidente tra due auto in mattinata all’incrocio tra via Saccardo e via Frassinelli a Vittorio Veneto. Dopo l’impatto uno dei due mezzi si è schiantato contro un capitello a lato della strada.

Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e le forze dell’ordine.