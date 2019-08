Violenti temporali, vento e grandine: il maltempo nel trevigiano fa paura

TREVISO - Ennesima violenta ondata di maltempo nel trevigiano. Violenti temporali con raffiche di vento e grandinate si sono abbattuti ieri sera in vari Comuni della Marca. I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle dalle 22 di ieri sera fino alle tre di notte in vari interventi, che hanno ripreso questa mattina.

I pompieri sono usciti una quindicina di volte per taglio piante cadute in mezzo alla strada o pericolanti, per una cabina e un quadro elettrico che bruciavano, per la messa in sicurezza di pali telecom e altri interventi simili. Sono stati chiamati in via Roette a Mogliano Veneto, in via Signoria a Fontane di Villorba, a Cappella Maggiore in via Rive, a Santa Lucia di Piave, a Tarzo, Spresiano,Conegliano, Mareno di Piave.

Anche la grandine ha colpito la Marca: a Loria il paesaggio è stato imbiancato da chicci grandi come noci. I danni del maltempo sono ancora da quantificare.