Violenta turbolenza, paura e feriti sul volo Istanbul-New York

E' di alcuni feriti lievi e soprattutto molta paura il bilancio delle forti turbolenze incontrate ieri durante la sua rotta da un Boeing 777 della Turkish Airlines decollato da Istanbul e diretto a New York. Secondo quanto ha riferito l'emittente NBC, l'aereo con 326 passeggeri e 21 membri dell'equipaggio a bordo, si è imbattuto nella turbolenze mentre volava sopra il New England.

I vigili del fuoco di New York hanno twittato che 29 persone sono state medicate all'aeroporto JFK di New York, dove l'aereo è atterrato in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite gravi.