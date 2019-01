La viola organista di Leonardo da Vinci in concerto a Treviso

TREVISO - Ha la tastiera come un pianoforte ma suona come uno strumento ad arco. Si chiama "viola organista", è stata progettata e disegnata da Leonardo Da Vinci e costruita, per la prima volta nel 2012, dal musicista polacco Sławomir Zubrzyck.



Il prossimo 1 febbraio sarà protagonista del prossimo concerto della nuova stagione dedicata alla musica antica, organizzata da Fondazione Benetton Studi Ricerche, nella chiesa di San Teonisto, di Treviso, dedicata a una riflessione sul rapporto tra la musica e la scienza speculativa, nel cinquecentenario della morte di Leonardo.



Il singolare strumento musicale è stato realizzato attraverso lo studio di prototipi diversi, databili fra il 1575 e il 1625, e gli esperti ritengono che Leonardo, interessandosi anche di musica, voleva presumibilmente creare uno strumento universale o magari perfetto, in grado di unire le qualità sonore della viola (da gamba o da braccio) con la capacità della tastiera di produrre una tessitura polifonica. Tale creazione avrebbe prodotto un suono continuo come l'organo, ma con la possibilità di modulare sonorità e dinamiche e di creare l'effetto vibrato come gli strumenti a corde.



Lo strumento, comunque, non venne mai costruito dal genio toscano. Per Zubrzyck il primo strumento di questo tipo fu costruito nel 1575 a Norimberga da Hans Heiden. "Presentava un arco simile a una cinghia senza fine e venne chiamato Geigenwerk. Probabilmente - conclude il musicista - Heiden ebbe modo di studiare l'idea di Leonardo".

La mattina di sabato 2 febbraio il musicista incontrerà gli studenti per una conferenza aperta anche al pubblico in cui racconterà le vicende della scoperta e della successiva costruzione della viola organista.