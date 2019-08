Vini pregiati da collezione, la classifica tra Italia ed estero

Bottiglie di gran pregio, i vini pregiati da collezione sono vini di grande qualità destinati a chi nutre questa passione per il nettare degli dei e la coltiva con dedizione. Le etichette italiane sono tra le più ricercate ed apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo.

In particolare gli orientali mostrano un estremo interesse per il mercato del vino Made in Italy. I vini pregiati italiani infatti hanno ormai un posto di rilievo nelle enoteche di Taiwan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Corea e così via. In questi luoghi infatti si concentrano alcuni degli acquirenti con maggiore possibilità al mondo. Vi è però una sostanziale differenza tra i mercati occidentali e quelli dell’estremo Oriente che ha consistenza sia nella quantità che nella frequenza del consumo. In Occidente vi è infatti una maggiore propensione all’investimento mentre l’Est detta legge prevalentemente in quanto a consumi.

I vini pregiati da collezione però portano in alto il nome dell’Italia, con i toscani ed i piemontesi che spopolano. Potremmo dilungarci sul Brunello Riserva Biondi Santi, che si identifica in prima posizione tra i vini più ricercati dai collezionisti, mentre la miglior performance è stata registrata dal Massetto, un merlot in purezza di Bolgheri. Il Piemonte invece si piazza con il suo Barolo Riserva Monfortino. In seconda fascia tra i vini pregiati da collezione troviamo sempre Toscana e Piemonte, mentre Lazio ed Abruzzo si piazzano ai primi posti nella classifica dei vini battuti tra i 150 ed i 200 euro.

I vini francesi, difficili da ottenere perché molto ricercati, appartengono infatti al mercato del collezionismo da molto più tempo rispetto ai vini italiani. Il primo DOC francese risale al 1906. Nel collezionismo la legge del “più vecchio” non è sempre assoluta e non è diretto sinonimo di bontà. In base alle condizioni climatiche alcune annate risultano migliori di altre, magari più vecchie. I fattori sono davvero tanti ed affacciarsi all’affascinante mondo del collezionismo richiede conoscenza e cultura specifica.