Vincono contro il quorum, primi sindaci eletti nei comuni con un solo candidato

TREVISO - In Provincia di Treviso l’affluenza per le elezioni Europee è stata del 61,57%, mentre per le comunali del 63,35%, poco sotto rispetto alla precedente votazione quando i votanti furono 65,09%.



Per quanto riguarda i comuni coinvolti nelle amministrative a Zero Branco il record di affluenza, con il 70,14%, seguito da Preganziol (69,61%) e Ponte di Piave (69,45%). Mentre a Cison di Valmarino solo il 40,73% degli elettori è andato a votare.



Stando ai dati sull’affluenza e il superamento del 50% dei votanti, ci sarebbero già i primi nomi dei sindaci eletti nei comuni in cui c’era solo un candidato. A Cimadolmo c’è Giovanni Ministeri, a Mansuè riconfermato Leonio Mila, a Gorgo al Monticano Giannina Cover, a Povegliano riconfermato il sindaco Rino Manzan e a Sarmede Larry Pizzol. L’unico comune con un solo candidato a non aver raggiunto il quorum è Chiarano.



Oggi pomeriggio la conferma con lo spoglio delle schede. Si avranno anche i risultati degli altri 51 comuni, in particolare nei quattro maggiori (Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol) dove è previsto anche il ballottaggio.