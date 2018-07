Il vincitore di Sanremo Fabrizio Moro al Villafranca Festival

La suggestiva cornice del Castello Scaligero si anima a tempo di musica con un evento musicale che si sta affermando sempre di più sulla scena nazionale come punto di riferimento per il pubblico di live e festival: il Villafranca Festival. La kermesse è iniziata con il rock allo stato puro dei Negrita, leggendaria band toscana dal sound inconfondibile, per proseguire con l'alternativo stile di Caparezza il 13 luglio, la musica fresca e accattivante del fenomeno giovanile Riki ( 14 luglio) e la regina del soul Joss Stone il giorno seguente.

In un Festival che dedica attenzione e spazio ai grandi nomi del cantautorato italiano, non poteva mancare, stasera, 19 luglio, il vincitore, insieme ad Ermal Meta, dell' ultimo Festival di Sanremo Fabrizio Moro. Il cantautore ha, al suo attivo, otto album in studio e la collaborazione, come autore, con altri grandi nomi della musica come gli Stadio, Fiorella Mannoia, Emma, Noemi. Reduce dal successo del live allo Stadio Olimpico, che ha aperto il tour 2018 e del nuovo progetto musicale “Parole rumori e anni", Fabrizio, accompagnato dalla band, accenderà il pubblico del Castello Scaligero con uno spettacolo grintoso, di alto livello musicale, ricco di personalità e contenuti storico sociali.

Altre punte di diamante della musica d'autore calcheranno il palco veronese: Francesco Gabbani, il 26 luglio, ed Ermal Meta, co-interprete con Moro del brano "Non mi avete fatto niente", vincitore di Sanremo e quinto all'Eurovision Song Contest 2018.