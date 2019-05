Viene trovata senza vita a 19 anni: le hanno strappato il figlio dal grembo

Marlen Ochoa Lopez, 19enne, era scomparsa lo scorso 23 aprile dalla sua casa di Chicago. La ragazza è stata ritrovata senza vita il 15 maggio in un bidone della spazzatura dietro la casa delle sue aguzzine. Era stata strangolata e poi le era stato squartato il ventre per strapparle il bimbo. La 19enne era incinta al nono mese.



Secondo la polizia, che indaga sul caso, la ragazza sarebbe stata attirata nell’abitazione della 46anne, conosciuta su in un gruppo dedicato a giovani madri, con una scusa. Quando è arrivata sarebbe stata strangolata dalla donna che le ha preso il bambino rivendicando come proprio ai medici di un'ambulanza ai quali aveva detto di aver partorito in casa.



Si è appreso solo in seguito che quel bambino non era suo, ma della 19enne. Il neonato è ancora ricoverato in gravi condizioni, è attaccato a una macchina e ha riportato danni cerebrali.