Viene dimessa più volte dall'ospedale, muore bimba di 10 mesi

PORDENONE- Sarebbe stata portata tre volte dall’ospedale, prima di morire. E’ la tragedia che ha visto la morte di una bimba di 10 mesi: come riporta il Gazzettino, la piccola sarebbe stata mandata in ospedale per tre volte, in preda a dolori, ma sarebbe sempre stata dimessa. L’ipotesi era quella di una gastroenterite.

Una volta – riporta il quotidiano – sarebbe stata dimessa dopo 8 ore. Ma nulla sarebbe cambiato. Quindi di nuovo la corsa in ospedale, ma dopo gli esami la piccola – figlia di una famiglia di origine ghanese – sarebbe stata di nuovo mandata a casa. I dolori però persistevano. La famiglia si sarebbe recata allora da un medico, che avrebbe accertato – secondo quanto si apprende dal Gazzettino – un quadro clinico preoccupante.

Gli esami in ospedale avrebbero quindi accertato la grave situazione. Il 12 dicembre l’ultimo tentativo di salvarle la vita, con il volo in elicottero per ospitarla in un altro ospedale. Poche ore dopo il nuovo ricovero, la bimba è morta, dopo due giorni di sofferenza.

La Procura ha disposto le indagini: nel registro degli indagati – come riporta il quotidiano - sono finiti tre medici. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche e anche l’esame autoptico sul corpo della piccola.