Vicesindaco spara in aria per fermare il rapinatore, momenti di tensione in stazione

E' stato il vicesindaco di Solesino (Padova) Orfeo Dargenio, agente di polizia municipale di Monselice, a sparare i colpi in aria per fermare un rapinatore in fuga. Dargenio si trovava con un collega poco lontano dalla stazione ferroviaria quando ha assistito a uno scippo che si è trasformato in rapina: un uomo aveva strappato di mano una borsa a un'anziana donna, la quale è caduta rovinosamente a terra.

"Mi ha raccontato - riferisce il sindaco di Solesino Elvy Bentani - di aver visto che il rapinatore aveva estratto una pistola, probabilmente per difendersi dai vigili che gli stavano vicino, e a quel punto anche lui ha estratto l'arma sparando dei colpi in aria per fermare il rapinatore che nel frattempo si era dato alla fuga". Gli spari hanno generato caos e attimi di panico vicino alla stazione dei treni che a quell'ora, erano circa le 17.00, era frequentata da molte persone. Il rapinatore sarebbe tuttora fuga, anche se molte telecamere cittadine pare lo abbiano ripreso. La donna rapinata è ferita ed è stata portata in ospedale.