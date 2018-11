Viaggi con Ryanair? Fai subito il check-in

Se devi viaggiare mercoledì o giovedì con Ryanair, fai entro oggi il check-in online. E' la stessa compagnia aerea a raccomandarlo sul proprio sito e sui social. "A causa di un aggiornamento al sistema Prenotazioni", non sarà possibile accedere ad alcuni servizi "dalle 18:00 CET del mercoledì 07 novembre fino alle 06:00 CET del giovedì 08 novembre 2018".

I clienti dovranno fare quindi il check-in online, disponibile fino a 2 ore prima dell’orario di partenza previsto del volo, prima o dopo quegli orari. Inoltre, sempre tra le 18:00 di domani e le 6 di giovedì non sarà possibile effettuare nuove prenotazioni sul sito Ryanair.com e sulla Ryanair App, cambi di volo (data/ora/itinerario), revisione di una prenotazione esistente. Check-in in aeroporto/accettazione bagagli – Ryanair ricorda quindi che "il check-in in aeroporto/accettazione bagagli apre due ore prima dell’orario di partenza programmato del volo e un check-in dei bagagli in anticipo è fortemente raccomandato.

L’accettazione bagagli chiude categoricamente 40 minuti prima dell’orario di partenza programmato del volo. A tutti i passeggeri che viaggiano con bagagli da imbarcare e’ consigliato di arrivare in aeroporto 2 ore prima dell’orario di partenza programmato del volo".