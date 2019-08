Verona, bambino cade dal primo piano

VERONA - Un bambino di un anno è caduto dal primo piano di una casa in Contrada Furlani, nei pressi di Giazza, nel territorio del comune di Selva di Progno (Verona) ma non è in pericolo di vita.



Il piccolo è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 con l'elicottero di Verona Emergenza a Verona all'ospedale di Borgo Trento.



Ancora da chiarire le cause della caduta, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.