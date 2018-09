La verità di Jimmy

Non cambia versione Jimmy Bennett. Dagli studi di 'Non è l'Arena' l'attore americano racconta la sua verità e torna ad accusare Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando lui era ancora minorenne. "Mi ha violentato", dice. Il racconto inizia da lontano. Bennett parla del film girato quando era molto piccolo, in cui interpretava il figlio dell'attrice italiana. "Il legame tra noi era speciale. Asia - ricorda - era molto concentrata sul film e voleva davvero incarnare quel rapporto madre/figlio". Dopo aver girato la pellicola, spiega il ragazzo, non c'è stato nessun altro incontro per 10 anni. I due però hanno continuato a scambiarsi sms e mail. "Io chiamavo Asia 'my mom'", dice Bennett.

Poi il racconto della presunta violenza. "Ci siamo incontrati al Ritz, in California. Sono stato accompagnato perché non avevo la patente, questa persona è salita con me ma Asia - sottolinea l'attore americano - lo ha fatto sempre sentire un intruso, per questo poi ci ha lasciati soli". "Asia quella sera - continua Bennett - mi ha offerto dello champagne, poi ha messo della musica, ha iniziato a fumare una sigaretta e abbiamo iniziato a parlare".

"Tutto è iniziato entrando nella stanza dell'hotel, Asia ha preso il mio viso e mi ha baciato. Ho avuto l'impressione - aggiunge ricordando i momenti vissuti quella sera del 2013 - che il suo bacio non fosse amichevole e che andasse verso qualcosa di diverso". "Mi ha spinto sul letto e mi ha slacciato la cintura dei pantaloni. Per me - ammette - è difficile parlarne in pubblico".