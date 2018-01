Notizie vere o fake news?

Si possono davvero distinguere le notizie dalle bufal(on)e?

Uhm! Dopo aver scorso la rassegna stampa, io qualche dubbio ce l'avrei. E propongo ai miei (si fa per dire 'miei') due lettori un gioco.

Su dieci notizie sinteticamente postate, siete in grado di stabilire quale sia vera e quale no?

La soluzione è in calce.

1. Un professore 55enne (ex vicepreside) s'invaghisce come un adolescente dell'allieva 15enne e le riempie il cellulare di messaggini del tipo 'Che fai? Mi manchi tanto! Come sei vestita? '

Notizia vera o fake?

2. Il calciatore Gianni Rivera, a 75 anni, decide di scendere in campo. Vuole riessere capitano del Milan. La sua dichiarazione alla rivista INrete: "Se un politico ultraottantenne con tanti autogol collezionati continua a scendere nell'agone politico, perché io non posso fare altrettanto su un campo d'erbetta?"

Notizia vera o fake?

3. 18enne italiana (ancora vergine!) mette all'asta il fiore della sua purezza per pagarsi l'università, comprarsi una casa e aiutare la famiglia (cavolo: la verginità dovrebbe essere quotata in borsa se ha questo tasso d'interesse).

Notizia vera o fake?

4. Veronica Lario, ex signora Berlusconi, rivuole il suo milione e 400 mila euro al mese. Gli alimenti costano. I broccoli ultimamente sono carissimi...

Notizia vera o fake?

5. Il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, rinuncia alla politica. "Voglio aprire un centro massaggi shiatsu- dichiara al settimanale 'Il Mensile'- e dedicarmi al benessere".

Notizia vera o fake?

6. La Norvegia entro 20 anni avrà solo aerei elettrici. Il comandante farà allacciare le cinture e collegare le spine.

Notizia vera o fake?

7. Una donna sborsa, a tre stronzetti-scemetti di ricattatori, tre milioni di euro per non far sapere al marito che l'ha tradito. Ma viene beccata lo stesso.

Notizia vera o fake?

8. I conigli in futuro potranno volare. Nel sottopelo dei leporidi il RRC, Rabbit Recherche Center dell'Indiana (Usa), ha scoperto cellule di Dna in grado di trasformare bulbi di epidermide in ali pelose.

Notizia vera o fake?

9. A Padova sarà esposto il gatto elfo, con le orecchie a punta.

Notizia vera o fake?

10. Wendi Deng, ex signora Murdoch, amica di Ivana Trump e ospite fissa alla Casa Bianca (a parte qualche capatina-sollazzo da Putin) pare sia una spia di Pechino.

Notizia vera o fake?

Soluzioni: 1 V - 2 F - 3 V - 4 V - 5 F - 6 V - 7 V - 8 F - 9 V - 10 V.