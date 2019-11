Vento fortissimo a Vittorio Veneto: A27 chiusa ai camion telonati

VITTORIO VENETO – Viadotto dell’A27 in Fadalto interdetto ai mezzi telonati per il forte vento, mentre delle folate hanno spazzato via una baracca sempre in Val Lapisina. Una pioggia battente, senza tregua, si sta abbattendo sul Vittoriese fin dalla notte tra giovedì e venerdì, ma a preoccupare, e a fare dei danni, al momento è stato il forte vento che interessa la zona nord della città.

Stamane, venerdì, il forte vento ha scoperchiato una baracca e le lamiere sono finite in via della Ferrovia a Nove. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei pezzi finiti in mezzo alla strada e una pattuglia della polizia locale per gestire la viabilità. L’intervento si è concluso nella tarda mattinata. Inoltre, fin dalle prime ore di stamane, l’autostrada A27 nel tratto da Vittorio Veneto sud al confine bellunese è stata interdetta ai camion e ai furgoni telonati sempre a causa del forte vento. I pannelli informativi posti all’ingresso dell’A27 avvertivano i camionisti. «Con il divieto – testimonia l’assessore Bruno Fasan che abita in Val Lapisina – la statale Alemagna si è riempita di camion».

Dalle 6 di stamane al comando di polizia locale di Vittorio Veneto è attivo il Coc, il centro operativo comunale, chiamato a gestire eventuali emergenze che si potrebbero registrare sul territorio, da frane a criticità sulla rete idraulica (in foto la sala operativa). I vittoriesi ieri sera, giovedì, sono stati avvisati dell’allerta rosso dal sindaco Antonio Miatto attraverso Alert System. «Abbiamo attivato la struttura comunale per le emergenze e allertato le associazioni di volontariato del sistema protezione civile. Anche delle aziende private che si occupano, ad esempio, di movimentazione terra o di fornitura materiali potrebbero essere chiamate ad intervenire in caso di necessità – fa il punto il comandante della polizia locale Ezio Camerin -. Al momento registriamo solo forte vento nella zona nord della città. La perturbazione dovrebbe risparmiare l’area vittoriese. Consigliamo ai cittadini di evitare gli spostamenti».

Anche in tutti gli altri Comuni del Vittoriese i sindaci hanno aperto il centro operativo comunale, invitando i cittadini a rimanere in casa e a segnalare eventuali criticità ai numeri di emergenza.