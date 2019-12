"Venite a partorire a Vittorio Veneto, c'è elevata professionalità": l'invito dell'Ulss 2

VITTORIO VENETO - Pediatria a Conegliano e Vittorio Veneto in difficoltà? L’Ulss 2 risponde alla denuncia del sindacato UILFPL, che aveva definito quella della pediatria coneglianese e vittoriese una “situazione insostenibile”.

“La carenza di pediatri è un problema nazionale, legato all’insufficienza del numero di specialisti che escono dalle scuole di specializzazione rispetto al reale fabbisogno delle Aziende Sanitarie. I pochi specialisti disponibili sul mercato optano sistematicamente avendo la possibilità di scegliere tra varie sedi di lavoro, per gli ospedali hub, creando conseguenti maggiori difficoltà di reperimento per gli ospedali spoke, quali ad esempio Conegliano e Vittorio Veneto. Per superare l’attuale contingente carenza di specialisti a Vittorio Veneto, garantendo al contempo la piena operatività del Punto Nascita, la Direzione Generale dell’Ulss 2 ha fatto ricorso a due soluzioni. La prima consiste nella rotazione degli specialisti, avviata d’intesa con i primari delle Unità Operative coinvolte, tra l’ospedale di Treviso e quello di Vittorio Veneto. La seconda prevede invece il ricorso, per un massimo di sei mesi, al supporto di cooperative che forniscono attività specialistiche all’interno dei servizi di Pediatria e Ginecologia, al fine di garantire la fruizione dei riposi e delle ferie ai pediatri e ai ginecologi dell’Ulss 2. Queste soluzioni, adottate in attesa di poter attingere alle graduatorie concorsuali di Azienda Zero, garantiscono la presenza a Vittorio Veneto di ottimi specialisti che, in aggiunta all’eccellente lavoro dei professionisti già presenti a Conegliano e Vittorio Veneto, consentono all’Azienda di garantire pienamente l’erogazione di un servizio di ottimo livello agli assistiti. Dalla Direzione dell’Ulss 2 arriva, rinnovato, l’invito alle donne di partorire a Vittorio Veneto, in un ambiente che offre loro elevate professionalità e ambienti estremamente confortevoli”.