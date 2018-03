Venezia sotto la neve

Anche Venezia, come il resto d'Italia, questa mattina si è svegliata sotto la neve. I tetti erano imbiancati e le strade mostravano gli accumuli tipici di una notte in cui la colonnina di mercurio non è mai salita oltre lo zero. Infiniti gli scatti fotografici dei turisti che in ogni zona della città si sono sbizzarriti per immortalare i rari momenti in cui la laguna si offre vestita di bianco.

Stamattina gli addetti di Veritas erano all'opera per spargere il sale e spalare corridoi per rendere percorribile la città. Secondo l'Arpav sarà però domani la giornata con le maggiori precipitazioni nevose, soprattutto nel pomeriggio. Dal Comune è stata anche annunciata l'acqua alta, con una previsione di 105 cm alle 23.