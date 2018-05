Il Veneto e lo smog delle Pm10

TREVISO - Ieri la Commissione UE ha deferito l'Itala alla Corte di Giustizia europea, perché ha sforato ripetutamente i limiti di Pm10.

Il Veneto è in compagnia con altre tre Regioni.

Dopo le richieste delle motivazioni da parte del Commissario all'Ambiente, Karmenu Vella, la risposta dell'Italia è stata giudicata negativamente.

Sull'argomento è intervenuto il Presidente Luca Zaia con una dichiarazione ufficiale: "Questa é un'Europa che fa da padre padrone e pensa di governare i suoi figli con le infrazioni", "non dobbiamo accettare supinamente tutto quello che questi signori dicono. Questa é un'Europa in mano ai burocrati e le infrazioni sono un ulteriore elemento per valorizzare la loro vita".

Il commento è stato dato all'ANSA, commentando, a margine della Plenaria del Comitato europeo delle Regioni, il deferimento dell'Italia davanti alla Corte di giustizia Ue per la violazione delle norme comunitarie su smog e xylella.

"Noi siamo attenti all'ambiente, ma viviamo in un territorio come la Pianura Padana che geograficamente é un catino e trattiene più inquinanti di quello che una prateria aperta potrebbe contenere", ha sottolineato Zaia.

Immediata la reazione della Senatrice Laura Puppato, da sembre molto sensibile alle problematiche ambietali.

"Trovo veramente spaventoso che un Presidente di Regione come Zaia si permetta di fare il parallelo industrie=inquinamento obbligatorio, fingendo di non sapere che le responsabilità sulla grave cappa di smog che ristagna in Veneto con gravissime conseguenze sulla salute in particolare di bambini e anziani è largamente frutto delle inesistenti politiche ambientali della Regione, sorda ed indifferente per anni al tema".

Pepato anche il giudizio sugli assessori che si sono succeduti con la delega all'Ambiente, con una ciliegina sull'attuale titolare: " per finire con Bottacin di cui si ricorderanno gli insulti a chiunque gli muova una pur legittima e motivata critica sulla sua insussistenza...".

Puppato, tornando a Zaia, gli ha ricordato che "dovrebbe sapere che il 40% delle emissioni in atmosfera in Veneto riguardano proprio il traffico, tema su cui siamo buoni ultimi, in ogni senso.

Infatti se ci confrontiamo con una regione a noi simile come il Baden Württemberg, che ha più industrie del Veneto ed è magistralmente governata dai verdi da un decennio, vedremo che oggi, dopo anni di interventi coordinati ed efficaci, ha solo il 20% di spostamenti con veicoli privati e sta continuamente investendo in infrastrutture su ferro etc.per collegare il suo territorio.

Qui nulla è stato fatto per decenni nonostante le richieste piovessero sul tavolo ad ogni bilancio"

Questa la conclusione della senatrice: "Noi in Veneto infatti, abbiamo un governatore specializzato nello scarica barile, che pare non si renda conto di quanti morti e quante malattie procuri l’inefficienza del suo governo regionale ora citando a sproposito il parallelo industrie/inquinamento come unico responsabile di fatti che hanno ben altre responsabilità evidenti e politiche".