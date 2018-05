Il Veneto secondo Angelica

MOGLIANO - La giovane studentessa dell’Astori Angelica Checconi Sbaraglini ha vinto il Premio speciale della Giuria per la Sezione Video del concorso "Il Veneto per me. Racconto il territorio in cui vivo”, bandito dal Consiglio regionale del Veneto, dal MIUR Veneto e dalla Comunità Europea.



La studentessa, che frequenta la quarta del Liceo scientifico, ha partecipato presentando l’elaborato “Amnis. Non tutto scorre”, ed è stata premiata giorni fa nell'Aula consiliare di Palazzo Ferro Fini a Venezia (nella foto), gremita di tanti studenti giunti da tutta la regione.



Il premio è stato assegnato in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto il suo lavoro meritevole del riconoscimento “per lo sguardo sensibile ed entusiasta con cui ha saputo cogliere aspetti inediti del nostro territorio ricco di cultura, storia e paesaggi unici”.



Con questo progetto la talentuosa studentessa ha messo in luce le bellezze e le peculiarità della regione Veneto in un breve viaggio tra poesia, arte, natura e scienza, coinvolgendo lo spettatore in un percorso ideale alla scoperta dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del nostro territorio.