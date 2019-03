Il Veneto partecipa alla II Edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate

PIEVE DI SOLIGO - I migliori debaters delle scuole italiane si sfideranno nel corso di 4 giornate ricche di emozioni, che al termine dei 57 dibattiti in programma, decreteranno la squadra vincitrice di questa seconda edizione delle Olimpiadi di Debate.

Un evento al quale partecipa anche il Veneto con il proprio team composto da 4 allievi dell’ ISISS “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo, accompagnati dalla loro docente Enza Carbone .

Dopo aver superato le selezioni regionali lo scorso 3 Febbraio, i ragazzi si sono assicurati il pass di partecipazione alla sessione finale di Tivoli. Un evento che riflette il crescente interesse nei riguardi di questa disciplina e rappresenta il momento culminante di due anni di preparazione, che ha coinvolto oltre 1300 studenti, 440 scuole e 350 docenti in corsi di formazione base e di approfondimento.

Ma che cosa è il Debate e quali sono le sue finalità?

Un dibattito è una discussione formale, governata da precise regole di condotta, nella quale due squadre, composte ciascuna da due o tre studenti, sostengono e controbattono un’affermazione data, ponendosi in un campo (PRO) o nell’altro (CONTRO), senza che questa posizione rifletta necessariamente la propria opinione.

Si tratta di una pratica consolidata da tempo nelle scuole, nei college e nelle università straniere, tanto che le prime società di dibattito, fondate negli Stati Uniti e nel Regno Unito alla fine dell’ottocento, avevano già allora come finalità principale quella di sviluppare la capacità di “parlare in pubblico e dibattere”.

Il Debate è dunque una pratica che promuove la capacità di ascolto nel rispetto delle idee e delle posizioni degli avversari e favorisce l’educazione alla cittadinanza democratica e partecipativa.

Il dibattito regolamentato ha infatti come scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni complesse migliorando in questo modo la comprensione critica di temi d’attualità.

Un’iniziativa sostenuta e patrocinata dal MIUR, che sin da principio si è attivato per rendere operativa una struttura nazionale che con il supporto degli Uffici Scolastici Regionali e di Scuole Polo Regionali realizza corsi di formazione al Debate per docenti e studenti delle scuole italiane.

Ogni ulteriore informazione e aggiornamento circa l’andamento della competizione è disponibile sul sito www.debateitalia.it e sui profili social Facebook e Instagram.