Veneto: ecco dove andare in vacanza alle terme

Il Veneto è una regione che offre tantissime opportunità per un soggiorno all’insegna del benessere: molte, infatti, sono le strutture termali presenti sul territorio che possono regalare momenti di puro relax, per esempio in occasione di un fine settimana in cui staccare dal lavoro dopo il ritorno dalle ferie.

Battaglia Terme

Situata in provincia di Padova, la cittadina di Battaglia Terme offre terme conosciute sin dal medioevo, realizzate grazie all’apertura di nuovi canali navigabili, che consentirono la diffusione di queste acque termali. Le acque di questa zona, sgorgano ad una temperatura di 84°C e sono classificate come salso- bromo-iodiche radioattive: sono quindi indicate per il trattamento di malattie respiratorie, reumatiche e dermatologiche. Questa struttura offre ambulatori per la somministrazione di cure mediche e piscine termali esterne. Si trovano servizi di:

Balneoterapia

Cure endotimpaniche

Fangoterapia

Idromassaggio

Inalazioni-aerosol

Massaggio terapeutico

Percorso vascolare

Abano Terme

Situata nel cuore del Veneto, Abano Terme ospita uno dei centri termali più famosi d’Europa, noto già agli antichi romani per le sue acque curative provenienti dalle sorgenti del Montirone. Queste acque attraversano per anni il sottosuolo prima di arrivare nei centri termali, arricchendosi di preziose caratteristiche curative. Sono indicate per la cura di gotta, malattie ginecologiche e tutti i tipi di artrosi. Qui si trovano inoltre, i fanghi del Monselice, indicati per la cura della cervicale e di inestetismi della pelle.

Bibione

Bibione è una delle località balneari più rinomate in Italia e, in riva al mare, ospita le omonime terme. Terme recenti, in quanto sono state scoperte circa 60 anni fa e solo nel 1996 è stato costruito il centro termale di Bibione. Le acque di queste terme sono state classificate come alcalino-bicarbonato-sodico- fluorate e sgorgano a ben 52°C. Queste acque sono particolarmente indicate per la cura di problematiche vascolari e respiratorie. Nella struttura termale troviamo inoltre ambulatori, un centro benessere, diversi punti ristoro e piscine termali sia all’aperto che al coperto. Si può beneficiare di:

Nebulizzazione ambiente

Balneoterapia

Docce nasali

Cure endotimpaniche

Watsu

Fango terapia

Bagno turco

Linfodrenaggio

Irrigazioni nasali

Percorso vascolare

Sauna

Riflessologia plantare

Inalazioni

Aerosol

Presso terapia

Massaggio ayurvedico

Shiatsu

Massaggi di vario tipo

Hammam

Recoaro

In provincia di Vicenza, all’interno di un bellissimo parco circondato da giardini maestosi, troviamo le terme di Recoaro. Vennero scoperte nel 1600 e nel 1700 la Repubblica di Venezia costruì lo stabilimento termale, diventando così un punto di intrattenimento importantissimo. Negli anni la struttura termale ebbe un successo tale che venne ampliata e stimolò la costruzione di strutture turistiche intorno a se. Le acque di queste terme sgorgano da nove diverse sorgenti e sono classificate come bicarbonato-alcaline, il che le rende perfette per la cura di malattie respiratorie e alle articolazioni. Le terme sono formate da ben 4 strutture, tutte adibite alla somministrazione delle cure mediche come:

Balneoterapia

Cure idroponiche

Docce nasali

Fangoterapia

Idromassaggio

Inalazioni e aerosol

Ionoforesi

Magnetoterapia

Massaggio terapeutico

Nebulizzazione ambiente

T.E.N.S.

Colà di Lazise

Tra i centri più famosi del Veneto, troviamo lo stabilimento termale di Villa dei Cedri. È formato da 2 sorgenti termali e le sue acque sono estremamente ricche di minerali. Lo stabilimento è posto all’interno di un vastissimo parco in cui è possibile trovare una grande varietà di rari alberi secolari. All’interno del parco troviamo anche due laghi formati dalle acque termali. Le 2 sorgenti termali sono composte da acqua che sgorga a 37 e 42 gradi e sono classificate come bicarbonato-calcio-magnesiaca e sono anche molto ricche di silicio. Questa composizione le rende ottimali per il trattamento di malattie reumatiche, dermatologiche, cardio-circolatorie e per i trattamenti di riabilitazione motoria. Lo stabilimento di Villa Cedri offre servizi di: