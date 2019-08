In Veneto i campionati italiani di Canoa Velocità

REVINE / TARZO - Giovedì 8 agosto, l’Assessore allo Sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, presenterà i Campionati Italiani 2019 per Società di Canoa Velocità 500 metri che si terranno a Revine Lago e Tarzo sabato 10 e domenica 11 agosto.



La presentazione dell’importante evento sportivo avverrà nel corso della conferenza stampa in programma a Venezia a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto, Sala Pedenin, ore 12.00.



Interverranno:

Cristiano Carazzari, Assessore regionale allo Sport

Vincenzo Sacchet, Sindaco di Tarzo

Massimo Magagnin, Sindaco di Revine Lago

Bruno Panziera, Presidente Comitato Veneto FICK (Federazione It. Canoa Kaiak)