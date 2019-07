Veneto Banca, chiesto il giudizio per l'ex amministratore delegato Consoli

MONTEBELLUNA - E' stato chiesto solo per l'ex amministratore delegato e direttore generale, Vincenzo Consoli, il rinvio a giudizio nell'indagine della Procura della Repubblica di Treviso per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto contro gli ex vertici di Veneto Banca.

Nell'indagine erano coinvolti oltre a Consoli anche l'ex presidente dell'istituto di credito, Flavio Trinca, il condirettore Mosè Faggiani, e il responsabile dell'amministrazione centrale, Stefano Bertolo. Lo ha riferito oggi il pubblico ministero Massimo De Bortoli, spiegando di non disporre di elementi sufficienti a reggere in giudizio le contestazioni per gli altri tre indagati.