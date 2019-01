Venerdì cerimonia funebre per la maestra Lucia, stroncata a soli 48 anni da un male incurabile

ODERZO - Si è spenta a 48 anni a causa di un male incurabile: venerdì la cerimonia di commiato. Lutto a Oderzo per la scomparsa di Lucia Pitruzzello.



Originaria di Canicattì in Sicilia, insegnava inglese alla scuola elementare Dall’Ongaro di Oderzo.



Si era trasferita nel 2002 con il figlio subito dopo la laurea in lingue all’Università di Catania.



Nel 2005 aveva insegnato a Mansuè, per passare poi a Oderzo nel 2009. Viveva a Oderzo.



I docenti delle scuole opitergine hanno organizzato una raccolta fondi per la famiglia. Lascia il figlio Luca e la sorella Lucia. La cerimonia di commiato è in programma venerdì alle 15 nella sala del commiato alla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano.

Sarà possibile far visita a Lucia da giovedì 24 dalle 9 in poi.