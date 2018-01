Vende dose a moglianese: arrestato

MOGLIANO - Arrestato un pusher rumeno dopo che quest’ultimo, approfittando di un passaggio in auto, aveva venduto al conducente alcune dosi.



Nei guai un 25enne, processato per direttissima sabato mattina in tribunale a Treviso. L’epiosdio era avvenuto solo poche ore prima, nella notte tra venerdì e sabato.



Durante un normale controllo di routine una volante della Polizia di stato ha fermato, sul Terraglio a Mogliano Veneto, un’auto con tre ragazzi.



Il proprietario e conducente del mezzo è stato trovato in possesso di un involucro trasparente contenente mezzo grammo di cocaina.



Il ragazzo ha raccontato di avere acquistato la droga da uno dei passeggeri che viaggiava a bordo con lui, ovvero T. N., 25 anni, romeno, che aveva conosciuto poche ore prima in un locale della zona.



Sul sedile posteriore sono sati rinvenuti altri involucri, contenenti sostanza stupefacente, per un complessivo di 6 grammi di hashish.



Il pusher, pregiudicato per reati specifici, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.