Vela dei no vax in centro a Castelfranco, è polemica

CASTELFRANCO - E’ tornata all’attacco, a Castelfranco, l’associazione no vax Sìamo. Lo scorso dicembre in città erano stati appesi dei cartelloni con la scritta ““Solo il 15% dei medici si vaccina. Ti fidi dei medici?”. Ora, la stessa frase, è ricomparsa su un camion vela che ieri ha percorso le strade di Castelfranco

A segnalare il caso è il consigliere del Pd Claudio Beltramello, che già a dicembre si era mosso per far rimuovere gli striscioni. Betramello, che è anche medico, fa notare che “la fiducia nei medici e nella scienza non si può avere solo quando fa comodo”. E in un post su Facebook sottolinea l’importanza dei vaccini e riporta episodi privati in cui ringrazia medici e specialisti.

“Come PD castellano - fa saperepoi il consigliere - abbiamo immediatamente richiesto al sindaco di rimuovere questo secondo cartellone perché è lui ufficialmente responsabile della salute dei cittadini di Castelfranco. E inoltre ci siamo mossi con l’Ordine dei medici per verificare se vi siano gli estremi per denunciare l’associazione Sìamo per denigrazione della classe medica e procurato allarme”.

Il sindaco Stefano Marcon ha già fatto rimuovere la vela.