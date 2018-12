E' Vanessa la più bella del mondo

Segni particolari: bellissima. Vanessa Ponce de Leon, messicana, è stata eletta Miss World 2018. Con i suoi lunghi capelli castani e gli occhi da cerbiatto la reginetta di bellezza ha sbaragliato la concorrenza alla 68esima edizione del concorso, andato in scena a Sanya, in Cina.

26 anni, alta 1.74, Vanessa ha conquistato scettro e la corona, battendo oltre 100 aspiranti miss venute da tutto il mondo. La più bella del pianeta ha trionfato davanti alla thailandese Nicolene Pichapa Limsnukan, arrivata seconda, e alle colleghe di Giamaica, Uganda, Panama e Bielorussia. Per l'Italia era stata scelta Nunzia Amato.

Di professione modella, Vanessa vanta una laurea in Affari internazionali ed è attualmente nel consiglio di amministrazione di un centro di riabilitazione per ragazze in difficoltà, chiamata 'Migrantes en el Camino'. Relatrice per l'Istituto nazionale della gioventù, Vanessa lavora anche come modella e presentatrice. Tra i suoi hobby, oltre alla pallavolo rientrano la pittura e il frisbee. Ha un chihuahua chiamato Wolf e il suo programma televisivo preferito è 'Downton Abbey'.

Lei si descrive così: "Sono una donna sempre alla ricerca di uno obiettivo. Credo nell'amore, nell'arte e nel rispetto degli altri. Sono una gran lavoratrice, una che sogna ad occhi aperti e cerco sempre di mettere un sorriso sui volti delle persone che incontro". Il suo motto? "Abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro".