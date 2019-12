Vandali in azione da Tami a Vittorio Veneto: incastrati dalle telecamere

VITTORIO VENETO – Vandali in azione, nelle prime ore di mercoledì, in via Battisti, in centro città. Due uomini si sono accaniti contro le decorazioni natalizie e le fioriere che abbelliscono l’esterno del panificio Tami. I due sono stati immortalati dalle telecamere. I loro volti sono ben visibili e le immagini saranno consegnate ai carabinieri.

«Mancano pochi giorni al Natale, ma questi simpaticoni, che in preda al dio Bacco si sono divertiti a provare a rompere tutto, saranno denunciati. Serve loro una lezione» afferma il panettiere Gioi Tami. L’atto vandalico si è verificato intorno all’1.10 di notte. Si vede prima un uomo che si avvicina al panificio e si appende alle fioriere che abbelliscono la facciata del palazzo, rompendole e finendo pure lui a terra, gambe all’aria. In quello arriva il complice che, barcollando, si dirige verso una delle vetrine, dove i due vengono immortalati mentre rompono le decorazioni natalizie.

«Si vedono molto bene in viso – conferma Tami -, questi simpaticoni pensavano di non essere visti e invece… Ora spiegheranno ai carabinieri quanto si sono divertiti». Ai carabinieri dunque il compito di dare un nome ai due vandali.