Vandali alla chiesa di Madonna della Neve, fanno scoppiare petardi all'interno

VITTORIO VENETO - Hanno lanciato dei petardi e li hanno fatti scoppiare dentro alla chiesa. Questo dopo aver divelto la retina e l’inferriata di una delle finestre della facciata principale della chiesetta della Madonna della Neve, conosciuta anche come Madonna della Tosse, tra i prati di Rindola a Sant’Andrea.

Vandali in azione nei giorni scorsi. A lanciare l’allarme, lunedì mattina, è stato un passante che ha avvisato la custode della chiesetta che, a sua volta, ha informato dell’accaduto il parroco, monsignor Michele Favret. E al sacerdote non è rimasto che sporgere denuncia ai carabinieri di Vittorio Veneto.

“Le finestrelle hanno una griglia e una inferriata. E in un caso hanno divelto tutto riuscendo così a buttare dentro una decina di petardi, che sono qui scoppiati, e una tanica vuota di olio motore forse impiegata per fare ancora più rumore – racconta don Michele -. Hanno aperto anche la porticina da cui si possono inserire, dall’esterno, le offerte. Inoltre hanno manomesso il sistema di attivazione dell’allarme, che però è rimasto inserito non avendo aperto la porta”.

I vandali non sono dunque entrati nella chiesetta. Diversi i danni che hanno causato. Pare che, almeno ad un primo sopralluogo, i petardi non abbiano causato danni all’interno dell’edificio sacro che solo pochi anni fa, era il 2015, era stato ristrutturato. “Ora – conclude il parroco – penseremo ad installare una telecamera per potenziare la sicurezza dell’area”.

La chiesetta è solitamente chiusa. Nel mese di ottobre viene utilizzata un paio di volte alla settimana per la recita del rosario, mentre la prima domenica di agosto si celebra la messa in occasione della Madonna della Neve.