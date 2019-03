Valentino, il piccolo prodigio di Riese Pio X che balla latino americano

RIESE - Si chiama Valentino Lupu, proprio oggi, 28 marzo, compie 12 anni, abita Riese ed è già campione regionale 2018 di danza latino americana che pratica da solo un anno e mezzo sia da solo che in coppia. Si allena tre volte a settimana dalle 17.30 fino alle 22.00. “Gli piace tantissimo: mai una volta che si sia lamentato. Capisce l’impegno, il sacrificio ed è un’attività – precisano i genitori - cui ha deciso di dedicarsi col cuore. Quando gli si è presentata l'occasione di scegliere tra danza e calcio, di cui era molto fanatico, ha scelto di intraprendere la strada del ballerino. Una strada che ha scelto da solo, in modo consapevole e spontaneo".

La scuola di danza è A.S.D. “Veneto Danza” con i direttori artistici e tecnici Alessandro Toffoletto e Chiara Potenza e si trova a Povegliano. I balli che Valentino pratica sono Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble e il Jive. La sua partner si chiama Aurora, è pugliese, ha 9 anni e balla da quando ne aveva 3. Tra i due si è creata fin da subito una forte sinergia, tale che li ha condotti alla conquista del primo posto ottenendo la nomea di campioni regionali nel 2018. Sempre nello stesso anno Valentino ha partecipato ai campionati italiani, sempre in coppia e da solo ottenendo ottimi piazzamenti.

Di recente, sabato 16 marzo ha partecipato ai campionati europei in Polonia piazzandosi al quinto posto rappresentando l'Italia. Si tratta del campionato europeo IDO 2019 di Polonia e ha gareggiato con il Latin assolo Junior male nella categoria 12/15 pur non avendo ancora compiuto 12 anni. Gli allenatori su facebook: “Il tutto grazie alla sua tenacia, determinazione e passione che fanno di lui un grande ballerino”. Il prossimo appuntamento è il Campionato regionale danze di coppia ed è fissato per sabato 30 e domenica 31 marzo, a Brendola (VI), dove Valentino gareggerà in coppia con la sua partner Aurora.