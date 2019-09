Valdobbiadene ebbe già una Miss Italia: Mirka

VALDOBBIADENE – A Valdobbiadene prima della bellissima Carolina Stramare c’è stata già una Miss Italia. Correva l’anno 1964 quando la mediterranea Mirka Sartori Conte (Valdobbiadene, 24 maggio 1944) vinse l’ambita fasica di più bella d’Italia a Salsomaggiore Terme. Una vittoria però non così desiderata e arrivata quasi inaspettata, per la giovane che ambiva solo a farsi una famiglia.

Aveva partecipato a Miss Jesolo nel 1964 solo perché il concorso si teneva vicino all’albergo in cui trascorreva la vacanza con la mamma e il fidanzato. Vinse e dopo una settimana si aggiudicò anche la fasica di Miss Veneto entrando di diritto alla gara nazionale. Andò a Salsomaggiore controvoglia, quasi come si va ad una gita e forse proprio per questa sua poca smania di mettersi in mostra venne notata e vinse il titolo nazionale.

Ma le emozioni per questa ragazza con la testa sulle spalle che non si fece lusingare dal successo non erano finite perché il suo ruolo di Miss Italia 1964 le impose di partecipare a Londra alla finale di Miss Mondo dove giunse, suo malgrado come favorita: probabilmente però alla giuria non sfuggì la scarsa motivazione della bellissima Mirka che si classificò sesta.

Una ragazza bellissima che però a dieci mesi dal suo viaggio a Londra ritenne conclusa questa parentesi, dopo ave rifiutato contratti cinematografici e proposte di lavoro per rotocalchi e passerelle. A Mirka non interessava tutto questo, aveva partecipato per gioco. Nella vinta infatti la miss valdobbiadenese ambiva a sposarsi ed a mettere su famiglia, cosa che ha fatto e certamente con successo vista la sua ferrea determinazione.