Valanga sulle Dolomiti, si cerca un escursionista

Soccorsi al lavoro vicino al rifugio Fraccaroli, a circa 2.259 metri di quota, al confine tra Veneto e Trentino, per trovare la persona rimasta sotto la valanga che si è staccata in località Prà degli angeli verso le 11 di questa mattina. Una persona sarebbe riuscita invece a riemergere autonomamente, è stata stabilizzata e trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento a causa dei traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli uomini del Soccorso alpino dell'area operativa Trentino meridionale e quelli delle stazioni del Soccorso alpino della Delegazione Prealpi venete, che sono stati allertati e stanno intervenendo in supporto ai soccorritori trentini. L'eliambulanza di Verona emergenza, chiamata nel tentativo di trovare un corridoio di accesso, è dovuta invece rientrare poiché le nubi si sono chiuse e non permettono l'avvicinamento