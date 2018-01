Valanga su pista da sci, un morto e 10 feriti in Giappone

Un militare è morto e 10 persone sono rimaste ferite in Giappone in seguito all'eruzione di un vulcano. Secondo quanto riferito dai media locali, cinque persone sono rimaste gravemente ferite sul Monte Shirane, colpite dalle pietre lanciate dal vulcano in eruzione.

Il militare è morto, e altri 5 sono rimasti feriti, mentre erano impegnati in una missione di addestramento sugli sci dopo essere stati travolti da una valanga che sarebbe stata una conseguenza della stessa eruzione.

Il Monte Shirane, 2.171 metri di altezza, si trova a nordovest di Tokyo. L'eruzione ha indotto l'Agenzia meteorologica giapponese a elevare l'allerta vulcano a livello 3 su una scala di 5.