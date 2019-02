Il vagone deragliato non è ancora stato rimosso, treni costretti su un unico binario

VEDELAGO – Le operazioni per rimuovere il vagone deragliato sabato mattina ad Albaredo sono particolarmente laboriose e richiedono tempo. Non è ancora stato rimosso e per la giornata di oggi i treni della linea Treviso-Vicenza saranno dirottati su un binario unico.

“Sarà riattivata su un binario lunedì 4 febbraio la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Treviso e Castelfranco Veneto, sospesa dalle 5.15 di sabato per lo svio di un carro di un treno merci nei pressi della stazione di Albaredo e il conseguente urto con un altro treno cargo, entrambi di società di trasporto private non appartenenti al Gruppo Fs”, viene spiegato da gruppo Fs Italiane.

Sono 80 i tecnici di Rfi e Trenitalia tuttora al lavoro per rimuovere il carro sviato e ripristinare l’infrastruttura ferroviaria rimasta danneggiata per circa due chilometri. Per i pendolari che vanno da Castelfranco e Treviso si dovrà optare per un percorso alternativo, con un allungamento dei tempi stimato di circa 20 minuti.

“Per consentire l’operatività del cantiere e il termine delle operazioni la circolazione ferroviaria fra Castelfranco Veneto e Istrana si svolgerà sull’unico binario percorribile – viene spiegato ancora -. Pertanto la circolazione dei treni regionali della relazione Treviso - Vicenza sarà limitata al solo tratto Castelfranco Veneto - Vicenza. Da Castelfranco Veneto a Treviso i viaggiatori potranno utilizzare i treni regionali della relazione Treviso - Padova che effettueranno servizio regolarmente, con un allungamento dei tempi di viaggio stimato in circa 20 minuti – chiude la nota -. Saranno potenziati i servizi di assistenza nelle stazioni interessate”.