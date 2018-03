Vaccini: l'indagine, 44% genitori ha cercato informazioni su web e social.

Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere i propri figli a scuola ha vorticosamente incrementato le ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento della decisione". E' quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, presentata oggi a Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto sull'obbligo (1 agosto - 10 ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto.

Dall’analisi dell’opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale delle menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante tuttavia sottolineare - secondo la ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.

La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si concentra il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni.

I protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei commenti generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente.

"Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione per l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del totale)".

"Fondamentale appare il ruolo degli influencer - aggiunge Vaccaro - dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione - conclude - ma anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere quelle divergenti".