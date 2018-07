Vacanza in hotel a Jesolo anche se non ha i soldi, poi scappa senza pagare

JESOLO - Non aveva i soldi per permettersi una vacanza e così un turista tedesco ha pensato di concedersi qualche giorno in albergo, usufruendo di tutti i servizi, e poi scappare senza pagare il conto.

E' accaduto a Jesolo dove le 'volenati' del Commissariato sono risucire a rintracciare lo 'smemorato, denunciandolo per insolvenza fraudolenta.

A chiamare il 113 è stato un dipendente dell'hotel che si era anche lanciato inutilmente all'inseguimento dell'uomo, un 67enne, che aveva lasciato un 'buco' di 300 euro. Agli agenti il tedesco ha detto semplicemente: 'non ho i soldi per pagare'.