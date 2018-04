In vacanza con gli amici, muore nel sonno a soli 36 anni

CARBONERA - E’ morto improvvisamente a soli 36 anni mentre si trovava in Sardegna per una breve vacanza con alcuni amici.



Enrico Grespan, originario con la famiglia di Vascon di Carbonera, è stato trovato senza vita nel letto della stanza del bed & breakfast di Olbia, dove soggiornava, nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Fatale è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo.



A trovare il corpo senza vita sarebbe stata la proprietaria della struttura in tarda mattinata, insospettita dalla sua assenza. Ha così deciso di aprire la porta della camera, dove ha trovato il corpo ormai senza vita del 36enne. Inutili purtroppo i soccorsi.



L’uomo, soprannominato dagli amici “Pesce”, era responsabile commerciale dell’azienda di famiglia, la Sicurblok di Treviso. Lascia il padre Alfio, la madre Nadia ed il fratello Alberto.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di Vascon di Carbonera nei prossimi giorni.