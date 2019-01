Va a svuotare poco più di 2 chili di carta nel cassonetto, l'operatore Savno lo respinge

VITTORIO VENETO - Polemica in centro città sulla raccolta dei rifiuti. “E’ vergognoso come alcuni dipendenti della Savno trattano i cittadini, che pagano per avere un servizio che non viene reso”, dichiara un commerciante del centro. Il caso è stato sollevato nel tardo pomeriggio di venerdì: “L’operatore Savno non ci ha permesso di scaricare la carta nel grande bidone Igenio, che si trova lungo viale della Vittoria, dicendoci di andare all’ecocentro per smaltire i nostri rifiuti”.

Quattro in tutto i contenitori che dovevano essere svuotati: degli scatoloni di medio-piccole dimensioni. Ma qual è stato il motivo del “rinvio” all’ecocentro? “Ci hanno detto che prima vengono i residenti, poi le attività – commenta l’esercente -. Non ci hanno lasciato scaricare perché sostenevano che i cittadini avrebbero potuto trovarsi con i bidoni pieni”.

Ma c’era il rischio che non ci fosse più spazio? “No, davvero – continua l’interessato -. Tanto che poi sono tornato fuori a gettare la carta regolarmente con la chiave, e, come testimoniano le foto che ho scattato, il bidone era praticamente mezzo vuoto”.

Quello che doveva essere gettato, specifica il commerciante, non erano assolutamente i cartoni, che vengono raccolti solitamente il mercoledì. “E non stavamo nemmeno svuotando l’ufficio dopo fine anno, come ci hanno accusato di fare - continua l’esercente -. Ho provveduto a segnalare il caso a Savno, con tanto di foto che ho scattato. Quello ricevuto è un trattamento vergognoso, restituirò la chiave del cassonetto lunedì, chiedendo anche la recessione del contratto perché il servizio non viene erogato. Rimango in attesa delle scuse formali da parte di Savno”.

Il presidente di Savno, Giacomo De Luca, ha dichiarato che all’interessato verrà fornita una risposta nella giornata di lunedì prossimo.